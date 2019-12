Crianças da Lagoa cumprem a tradição de inaugurar a Árvore de Natal da Presidência

Durante este momento de convívio com o presidente do Governo e a sua família, as crianças entoaram vários cânticos próprios desta quadra natalícia, tendo depois oferecido a Vasco Cordeiro presépios tradicionais, assim como um cabaz com produtos desta época festiva, refere nota.





Depois de ter retribuído os votos de Boas Festas, Vasco Cordeiro ofereceu a todas as crianças presentes nesta confraternização os livros infantis “A Lenda das Sete Cidades”, “Lia & Nicolau nos Parques Naturais dos Açores”, “A Viagem do Baguinho Simão”, “Ilha à Vista” e “O Urso Polar com Patilhas”.





Este encontro, que juntou crianças entre os 4 e os 13 anos do concelho da Lagoa, ilha de São Miguel, terminou com a tradicional fotografia de grupo tirada junto à Árvore de Natal da Presidência.