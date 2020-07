Crianças até aos 12 anos não pagam refeição em restaurantes da Ribeira Grande

O anúncio da campanha e a assinatura do respetivo protocolo tiveram lugar em conferência de Imprensa realizada nesta quinta-feira, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, durante a qual o presidente da autarquia, Alexandre Gaudêncio, explicou os objetivos da mesma.

“Nesta fase de maiores dificuldades, à qual a restauração não é alheia, entendemos dar um passo em frente no apoio aos nossos empresários. Nesse sentido, e após auscultamos as suas preocupações, decidimos avançar com esta campanha com um parceiro estratégico pela ligação de proximidade que mantém com os empresários e pelo conhecimento que detém do mercado”, revelou Alexandre Gaudêncio, citado em nota de imprensa.

O edil salientou que a campanha “Venha jantar à Ribeira Grande” visa “isentar o pagamento das refeições, ao jantar, das crianças até doze anos, incentivando-se desta forma a que os casais com filhos possam sentir-se mais motivados para fazerem refeições nos restaurantes aderentes.”