Criança sem aparelho auditivo por causa de dívida do hospital

O Desporto destaca na capa a contratação pelo Santa Clara do brasileiro Carlos Júnior, a vitória do Clube de Atividades Gíminicas de Ponta Delgada em Portimão, e a consagração de Lucas Mendonça como campeão nacional de contrarrelógio.

A festa deste fim de semana na Ribeira Grande, quando a cidade celebra 38 anos, com as suas tradicionais Cavalhadas e marchas de São Pedro, é outro dos assuntos deste jornal, onde se noticia ainda que os novos cabos submarinos irão permitir a deteção de sismos.

Nesta edição, o leitor poderá ainda ler a entrevista do diretor executivo da Amnistia Internacional, onde este afirma que a falta de condições em que vivem os reclusos do estabelecimento prisional de Ponta Delgada põe em causa os direitos humanos.

O tema de destaque do Açoriano Oriental deste domingo é o caso de uma criança de três anos que aguarda desde o início do ano que o hospital de Ponta Delgada lhe proporcione o aparelho auditivo, essencial para o seu desenvolvimento

