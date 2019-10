Criança morre em acidente no domingo

O Hospital Divino Espírito Santo confirma que no domingo “deram entrada no Serviço de Urgência três vítimas, uma criança do sexo feminino que acabou por falecer e dois adultos (um do sexo masculino e outro sexo feminino), que neste momento se encontram estáveis e em observação no Serviço de Urgência”, referiu por escrito o Serviço de Relações Públicas e Comunicação do HDES.







O acidente ocorreu no domingo pelas 19h30, nos Fenais da Luz. A viatura despistou-se na rua da Cidade e embateu numa parede. Quando os bombeiros chegaram ao local, encontraram o homem encarcerado e a mulher e a criança fora da viatura. Três ambulâncias, um pronto socorro e duas viaturas SIV dos Bombeiros de Ponta Delgada foram ativadas para socorrer as vítimas que acabaram por ser transportadas para o hospital.





Poucas horas antes deste acidente, um outro acidente de viação na via rápida da Ribeira Grande vitimou duas mulheres, de 46 e 20 anos, e um homem de 26 anos.







Os dois acidentes foram comunicados ao DIAP dos Açores e estão a ser investigados pela Brigada de Investigação de Acidentes de Viação da Esquadra de Trânsito de Ponta Delgada.







No sábado, na SCUT de Vila Franca do Campo, uma mulher e duas crianças também ficaram feridas num acidente. De acordo com o HDES, “encontram-se estáveis e internadas no Serviço de Ortopedia”.