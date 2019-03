Criança de 2 anos morre atropelada pelo pai em Almancil

As mais lidas

“A morte veio a confirmar-se no hospital de Faro”, afirmou a mesma fonte.

Segundo a fonte da GNR, "ao fazer a manobra com o seu veículo no quintal da residência, [o pai] atropelou acidentalmente o filho de 2 anos”.

Uma criança de 2 anos morreu esta sexta feira depois de ter sido atropelada acidentalmente pelo pai no quintal da residência, em Almancil, distrito de Faro, disse à agência Lusa fonte do Comando-Geral da GNR.

