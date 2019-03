CRACA já ‘planta’ a quinta vida do Jardim Fest

O Jardim Fest - este ano, lançado numa aventura de três dias de festival - só vai acontecer em setembro, mas, no Parque Urbano de Ponta Delgada, onde vai decorrer pela segunda vez consecutiva, a organização já começou a ‘plantar’ a nova edição, promovendo uma ação de florestação e dando a conhecer o primeiro cabeça de cartaz do evento: a banda HMB.

“Decidimos convidar o ATL da Coriscolândia e as crianças puderam gozar do espaço e divertirem-se nos [insufláveis] ‘pula-pulas’ que montámos. Depois, foram sensibilizados para a importância da preservação da natureza e plantaram as novas árvores no parque”, indicou em declarações ao Açoriano Oriental, o presidente da CRACA - Associação Cultural, entidade que leva a efeito o festival desde a sua primeira vida.

Esta quarta-feira, dia Mundial da Árvore, foram plantados três novos eucaliptos no Parque Urbano - respeitando especificações dadas pelo arquiteto paisagista responsável pelo local - e a ação, explicou Filipe Mota, surge enquadrada no princípio assumido pela organização, em 2018, de ser parte ativa “na redução da pegada ecológica” e incentivar os mais novos a seguir a toada.

No dia, o representante da CRACA não adiantou muito mais do cartaz desta quinta edição, mas adiantou a este jornal ter já apalavrada a confirmação de um “DJ internacional”, ao nível de Alex Barck, que figurou na programação de 2017.

Apesar de ser a primeira vez que o evento terá lugar durante três dias (6,7 e 8 de setembro), os “moldes do Jardim Fest manter-se-ão os mesmos”, indicou Filipe Mota, sublinhando que o cartaz vai voltar a esboçar uma oferta cultural diversa que permitirá satisfazer públicos de diferentes faixas etárias.



Além da música, e à semelhança das anteriores quatro edições, a organização vai propor um conjunto de atividades que passarão pelo artesanato, workshops, artes plásticas, gastronomia e cinema, não deixando de contemplar programação infantil.



No domingo de 8 de setembro, o primeiro de sempre do Jardim Fest, a CRACA promove uma matiné no Parque Urbano, entre as 15h00 e as 18h00. “Como o festival tem muito este conceito de festa de família e muita gente tem de trabalhar ao sábado, decidimos fazer esta experiência. Assim, não há desculpa , nem motivo para que alguém possa não acompanhar a família. É um teste, mas pensamos que irá tornar o festival ainda mais abrangente”, perspetivou o presidente da CRACA.





Banda HMB é cabeça de cartaz do festival





Está confirmada a presença da banda HMB na quinta edição do Jardim Fest, que decorrerá nos dias 6, 7 e 8 de setembro no Parque Urbano de Ponta Delgada, foi esta quarta-feira anunciado pela CRACA.



Vencedores do Globo de Ouro para Melhor Música 2017, com o tema ‘O Amor é assim”, os HMB nutrem influências de gospel, soul, funk e R&B, e, no ano passado, subiram ao palco do Rock in Rio, no Rio de Janeiro.



A organização revelará mais nomes do cartaz a 5 de junho, no Dia Mundial do Ambiente.