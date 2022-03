Covid já colocou 70 turmas em isolamento

Desde setembro, já se registaram mais de 100 casos de Covid-19 nas escolas, colocando sete dezenas de turmas em isolamento. Ilha de São Miguel foi onde houve mais alunos afetados, revela o jornal.



"Junta das Furnas quer potenciar presépio como atração de Natal", "Comerciantes esperam aumento das vendas no Natal", "Tribunal começa julgamento de homem acusado de roubar idosos em Ponta Delgada" são outros destaques desta edição.



No Desporto: "Madeirenses goleiam açorianos precoces" e "Nova direção da UAAA deseja mais atletas no andebol".