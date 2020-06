Covid-19: PR valoriza situação "muito rara" de zero casos ativos nos Açores (fotos)

"Pude acompanhar o percurso dos açorianos. Até este momento, que é um momento feliz para todos, por não haver nenhum caso ativo, uma situação muito rara na Europa e no mundo", destacou o chefe de Estado, falando no concelho do Nordeste, na ilha de São Miguel.

Este concelho, com 12 dos 16 mortos registados na região por covid-19, está hoje a ser homenageado por Marcelo Rebelo de Sousa, que prometeu já aos locais regressar em agosto, embora "como cidadão" e não como Presidente.

"Sabemos que vírus não desaparece. Sabendo nós que pode haver caso aqui caso acolá, isso não impede que sejam dados passos, desde que sejam sensatos e cautelosos, de abertura, tanto na economia, como na sociedade", prosseguiu, antes de elogiar as mais-valias dos Açores como ponto turístico para o verão deste ano.

No total, foram detetados na região até ao momento 146 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a Covid-19, verificando-se 130 recuperados e 16 óbitos.