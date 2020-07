Covid-19: Madeira regista três novos casos, total sobe para 105

"Hoje, há três novos casos positivos para covid-19 a reportar na região, tratando-se de três residentes no concelho de Machico [zona leste da ilha], que se encontravam em acompanhamento pelas autoridades de saúde por serem contactos próximos de um caso positivo importado diagnosticado recentemente", disse a vice-presidente do IASAÚDE, Bruna Gouveia, em videoconferência, no Funchal.

O arquipélago regista agora um total de 105 casos confirmados, dos quais 95 são recuperados.

O primeiro caso foi assinalado em 16 de março.

"Os 10 casos de infeção ativos consistem em sete casos importados e identificados no contexto das atividades de vigilância implementadas na Unidade de Rastreio de Covid-19 no Aeroporto da Madeira e três são os casos hoje notificados de transmissão local", disse Bruna Gouveia.

A responsável do IASAÚDE esclareceu que estas três pessoas são todas do mesmo agregado familiar e partilharam o domicílio.

Oito dos doentes ativos encontram-se em isolamento numa unidade hoteleira requisitada pelo Governo Regional e dois permanecem em casa, sem necessidade de cuidados hospitalares.

Bruna Gouveia indicou, por outro lado, que 11.513 viajantes foram já sujeitos ao teste da covid-19 nos aeroportos da Madeira e Porto Santo, do total de cerca de 21.000 que desembarcaram deste a entrada em vigor da operação de rastreio, em 01 de julho.

Nesta data, o Governo Regional, de coligação PSD/CDS-PP, substituiu o regime de quarentena pela obrigatoriedade de os passageiros apresentarem um teste negativo realizado até 72 horas antes do início da viagem, ou, então, a efetuá-lo à chegada.

Os viajantes são também monitorizados através de uma aplicação, designada ‘MadeiraSaveToDiscover', na qual já estão registadas mais de 30.000 pessoas.

Atualmente, 11.303 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde do arquipélago, das quais 4.767 encontram-se em vigilância ativa.

Em Portugal, morreram 1.712 pessoas das 49.692 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 627 mil mortos e infetou mais de 15,2 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.