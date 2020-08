Covid-19: Madeira com mais um caso positivo, 34 doentes ativos

“Hoje há um novo caso positivo a reportar, pelo que a região passa a contabilizar um total cumulativo de 141 casos confirmados de covid-19”, pode ler-se no boletim sobre a situação epidemiológica no arquipélago divulgado pelo Instituto de Administração de Saúde da Madeira (IASAUDE).

No mesmo documento, a autoridade regional de saúde acrescenta que este novo caso é “um viajante, não-residente, que testou positivo para covid-19, no contexto da operação de rastreio em curso no aeroporto da Madeira”.

Fonte do IASAUDE adiantou tratar-se de um passageiro português proveniente de Lisboa.

Também aponta que a região apresenta neste momento 34 casos ativos, dos quais “33 são importados” e foram identificados nas atividades de vigilância que decorrem no Aeroporto da Madeira – Cristiano Ronaldo.

O IASAUDE realça que 25 pessoas estão a cumprir isolamento numa unidade hoteleira dedicada, seis em alojamento estando dois doentes hospitalizados na Unidade de Internamento Polivalente dedicada à covid-19 e um permanece na Unidade de Cuidados Intensivos do hospital do Funchal.

“Até ao dia 22 de agosto, foram contabilizadas na Região Autónoma da Madeira 1.600 notificações de casos suspeitos de covid-19”, indica a mesma nota, apontando que 1.459 “não se confirmaram”.

As autoridades regionais de saúde nos diferentes concelhos estão a acompanhar 18.490, utilizando a aplicação MadeiraSafeToDiscover, encontrando-se 7.588 em vigilância ativa, realça o IASAUDE na mesma nota.

Também menciona que até final do dia de sexta-feira, o laboratório de Patologia Clínica do Serviço Regional de Saúde (SESARAM) processou 65.848 amostras para teste de PCR.

No que diz respeito à operação de rastreio de viajantes que chegam às duas ilhas do arquipélago, Madeira e Porto Santo, foram contabilizadas 34.911 colheitas para teste até às 18:00 de hoje.

A Madeira continua a ser a única região do país sem registo de óbitos devido ao novo coronavírus, apresentando 107 doentes recuperados.

Dos casos registados pelo IASAUDE, 89 são importados de diferentes países, sendo a lista encabeçada por pessoas oriundas de Portugal continental - casos de Lisboa e Vale do Tejo (26) e Região Norte (5) - seguindo-se o Reino Unido (11), Estados Unidos da América e Espanha com seis cada um.

Do total dos casos registados na região, 52 são de transmissão local.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 800 mil mortos e infetou mais de 23 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.794 pessoas das 55.452 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.