Covid-19

Costa afasta passar para as 15h00 início do recolher obrigatório no fim de semana

O primeiro-ministro rejeitou, esta quarta-feira, passar o recolher obrigatório das 13h00 (menos uma nos Açores) para as 15h00 nos dois próximos fins de semana, como defende o setor da restauração, alegando que essa medida visa precisamente travar convívios sociais ao almoço.