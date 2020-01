Costa abre debate na quinta-feira e Centeno na reabertura de sexta-feira

Fonte da Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares adiantou à agência Lusa que, pela parte do Governo, a intervenção de fundo no encerramento do debate da proposta orçamental, que deverá acontecer já na sexta-feira à tarde, caberá ao ministro de Estado e da Economia, Pedro Siza Vieira.

Ao longo dos dois dias de debate do Orçamento, o Governo colocará ainda na primeira linha do debate parlamentar o ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, e a ministra da Saúde, Marta Temido.

De acordo com o Governo, a proposta de Orçamento que apresenta ao parlamento reforça os investimentos do Estado sobretudo no Serviço Nacional de Saúde e em áreas como a mobilidade e a habitação.