Conversas online 'O que pode uma Residência Artística?'

Nesse âmbito, decorrem nos dias 2 e 3 de dezembro, pelas 18h30, dois momentos de conversa online, transmitidas no Facebook, que pretendem responder à questão “O que pode uma Residência Artística?”.





Segundo nota de imprensa, nesta conversa informal, programadores culturais, artistas e todos os que se queiram juntar-se “vão falar sobre de que forma uma residência artística pode potenciar o trabalho artístico e novas formas de o público se relacionar com as práticas artísticas”.





Desta forma, no dia 2 de dezembro, quinta feira, o evento conta com Paulo Arraiano e Paulo Ávila (Re.Act — Terceira), Jesse James (Anda&Fala) e Catarina Saraiva (Verão Azul). Os moderadores são, António Pedro Lopes (Azores 2027) e João Mourão (Arquipélago — CAC).





No dia 3 de dezembro, sexta-feira, a conversa conta com Sophie Bárbara (diretora produção 9x9), Andreia Silva (produtora executiva local Corvo 9x9), Margarida Correia (artista residente 9x9) e Mariana Sales Teixeira (artista residente 9x9). A moderação está a cargo de Sofia Carolina Botelho (Arquipélago — CAC).





Refira-se que ao longo de três meses, no âmbito do '9x9', nove artistas estiveram em residência numa ilha dos Açores, onde investigaram e trabalharam com e na ilha, proporcionando momentos de troca e desenvolvimento de atividades com vários públicos.