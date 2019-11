Conselho Municipal de Juventude dá parecer unânime ao plano e orçamento

O Conselho Municipal de Juventude, reunido no Teatro Ribeiragrandense, deu o seu parecer favorável, de forma unânime, ao plano e orçamento da Câmara da Ribeira Grande para o ano de 2020, documento que reforça o investimento nas políticas de juventude.

De acordo com comunicado, um dos assuntos que mereceu a aprovação dos conselheiros é a intenção da autarquia criar lotes para autoconstrução de moradias familiares, fomentando dessa forma a fixação dos jovens no concelho. “Temos a verba inscrita no orçamento para 2020 e acreditamos que a medida será uma mais-valia para muitos casais jovens”, destacou Alexandre Gaudêncio, citado na mesma nota.





O autarca sublinhou também o “investimento de 1,2 milhões de euros no desporto, onde se incluem importantes obras como a construção do novo campo de jogos de Rabo de Peixe, cujo concurso público está a decorrer".





Alexandre Gaudêncio apontou igualmente os “220 mil euros afetos diretamente ao apoio aos clubes desportivos, rúbrica que aumentou 20 mil euros em comparação com o ano corrente, bem como os 50 mil euros para as bolsas de estudo, que configura um aumento de 15 mil euros em relação ao ano que está a terminar”.





Por outro lado, o presidente da Câmara da Ribeira Grande focou a área empresarial da qual os jovens podem tirar proveito, nomeadamente a “adaptação do antigo matadouro a uma incubadora de empresas onde novos negócios poderão surgir.”





Na reunião que serviu para transmitir aos elementos que compõem o Conselho Municipal de Juventude as linhas orientadoras do plano e orçamento para 2020, também foram recolhidos diversos pareceres que serão avaliados antes do documento ser submetido à aprovação na Assembleia Municipal.