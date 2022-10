Conselho Europeu reúne-se com foco na crise energética

“Temos imperativamente de intensificar as nossas três linhas de ação: reduzir a procura, garantir a segurança do aprovisionamento e conter os preços”, escreveu Michel, na carta enviada aos líderes dos 27 Estados-membros.

O foco da agenda da reunião é a crise energética, sobre a qual, considera o líder do Conselho Europeu, ser necessário “agir com a máxima urgência”.

As medidas a tomar para a redução de preços – como as compras conjuntas de gás e a imposição temporária de um “limite de preço dinâmico” são medidas que os chefes de Estado e de Governo da UE – incluindo o primeiro-ministro, António Costa - irão debater, bem como outras intervenções de curto e médio prazo no mercado, tais como “limitar o preço do gás para a produção de eletricidade”.

As perspetivas económicas da UE, salientou ainda o presidente do Conselho na carta-convite, “dependerão em grande medida da forma como gerirmos a nossa crise energética”, salientando ainda que os líderes da UE devem concentrar-se na coordenação eficaz das respostas de política económica, “inclusive com o apoio de soluções europeias comuns”.