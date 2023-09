Conselho de Redação da TSF vai apresentar queixa na ERC

Segundo um comunicado, a que Lusa teve acesso, o Conselho de Redação (CR) da TSF considera “uma flagrante violação da Lei de Imprensa” não ter sido consultado pelo Conselho de Administração sobre a saída do atual diretor editorial da rádio, Domingos Andrade, e a nomeação do jornalista Rui Gomes para o cargo de diretor-geral.

“Não tendo sido sequer consultado sobre esta matéria, apesar das preocupações expressas em nota remetida para a administração, o CR da TSF lamenta que tenha sido cometida uma flagrante violação da Lei de Imprensa que estipula, no artigo 23, n.º 2, alínea a, que compete ao Conselho de Redação pronunciar-se sobre a 'designação ou demissão, pela entidade proprietária, do diretor, do diretor-adjunto ou do subdiretor'”, precisa o CR.

Nesse sentido, o CR da TSF vai apresentar uma queixa junto da ERC, tendo em conta esta “situação de ilegalidade".

O CR manifesta ainda “a mais viva apreensão sobre a forma como está a ser conduzido este processo” e recorda que a Lei de Imprensa atribui ainda ao Conselho de Redação “dar parecer sobre a elaboração e as alterações ao estatuto editorial,” além de se pronunciar “sobre todos os setores da vida e da orgânica” do órgão que representam.

Na sexta-feira, a Global Media anunciou, em comunicado, que o jornalista Rui Gomes foi nomeado o novo diretor-geral da TSF - Rádio Noticias, depois da saída de Domingos de Andrade de diretor editorial da rádio.

O anúncio do Global Media Group surgiu um dia depois de os membros eleitos do Conselho de Redação, a Comissão Mista e os delegados sindicais da TSF terem manifestado preocupação com os desenvolvimentos no grupo, que culminou com a saída de Domingos de Andrade do Conselho de Administração.