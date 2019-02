“Consciente” de Luís Franco-Bastos no Coliseu Micaelense

As mais lidas

Segundo nota de imprensa, o comediante justifica, na sinopse por si escrita, o nome do espetáculo, afirmando que “Consciente” surge “porque apesar de poder dizer o que me apetece, quero fazê-lo consciente de que nos podemos rir das coisas para pensarmos melhor nelas”.

Segundo a sinopse “todos os temas abordados no espetáculo são distorcidos para serem, na verdade, melhor compreendidos”.

O Coliseu Micaelense acolhe, no próximo dia 16 de março, pelas 21h30, o espetáculo de stand-up comedy, intitulado "Consciente" de Luís Franco-Bastos.

