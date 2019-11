Congresso para debater fundos comunitários e novos mercados

Vai começar na quarta-feira o XIII Congresso da Agricultura dos Açores, que este ano se realiza no auditório do Ramo Grande, na Praia da Vitória, e pretende ser um ponto de análise para trabalhar o próximo quadro comunitário de apoio e a sustentabilidade do setor agrícola na Região.

Durante três dias os representantes de diversos setores da agricultura dos Açores, conjuntamente com um grupo de especialistas convidados em diversas áreas, vão estar reunidos para debater assuntos relacionados com o próximo quadro comunitário, POSEI, alterações climáticas, globalização e a estratégia para o futuro da agricultura. “O grande objetivo do congresso será preparar o próximo quadro comunitário de apoio da União Europeia. Existem grandes indefinições na Europa, relacionadas com o Brexit e alterações de taxas aduaneiras, que podem provocar grandes alterações no setor agrícola. Na Região queremos preparar esta mudança, envolvendo os agricultores, para apresentarmos as nossas posições ao Governo da República”, afirmou Jorge Rita, presidente da Federação Agrícola dos Açores, a entidade responsável pela organização deste evento.









