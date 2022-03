Conferência de Jorge Forjaz integrada na “Exposição Teotónio de Ornelas”

A iniciativa será apresentada por Jorge Forjaz e integra a “Exposição Teotónio de Ornelas: O Latifundiário Liberal”, patente na Biblioteca Pública de Angra do Heroísmo.

Teotónio de Ornelas, detentor de um vasto património, foi uma figura marcante na vida política da Ilha Terceira e dos Açores num período relevante da História Açoriana e do todo nacional. Assim, com esta conferência apresentar-se-ão histórias em volta do nobre Conde (da Praia), bem como da sua gente.

Jorge Forjaz, renomado genealogista, coautor das consagradas Genealogias da Ilha Terceira, e autor de “Genealogias das quatro ilhas”, “Famílias macaenses”, “As famílias de Moçambique”, “Correspondência para o Dr. Eduardo Abreu”, “O solar de Nossa Senhora dos Remédios”, “Os Monjardinos”, “Os Teixeira de Sampaio da ilha Terceira”, “Os luso-descendentes da Índia portuguesa”, “O meu livro dos Pereira Forjaz” e “Tombo heráldico dos Açores”.

Antigo técnico superior da Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Angra do Heroísmo, foi, entre 1977-1984, diretor regional dos Assuntos Culturais, e de 1984-1988, diretor do Museu de Angra do Heroísmo.

Tem colaborado com a BPARLSR, proferindo conferências de temática da sua área de estudo. Foi distinguido com a Ordem do Infante D. Henrique, no grau de grande oficial.

A participação nesta conferência decorre mediante inscrição prévia, através do número de telefone 295 401 000 ou do e-mail [email protected] (inscrições limitadas).