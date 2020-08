Concurso pretende evocar Dia da Fotografia e Praça do Emigrante

A iniciativa pretende celebrar o Dia Mundial da Fotografia e divulgar a recém-inaugurada Praça do Emigrante, na cidade da Ribeira Grande. Segundo nota de imprensa, a participação é gratuita e as imagens deverão ser captadas a 19 deste mês, Dia Mundial da Fotografia. Cada concorrente pode submeter ao júri até três imagens (a cores ou a preto e branco) numa das duas categorias: máquina fotográfica ou telemóvel. Os vencedores de cada uma destas categorias serão premiados com passagens aéreas e alojamento de duas noites, para duas pessoas, a serem utilizados numa viagem com partida de São Miguel e destino a uma das outras ilhas dos Açores, a ser gozada até 31 de março de 2021.

Paralelamente, as fotografias serão disponibilizadas na página oficial do Facebook da AEA e a que obtiver mais gostos e partilhas em cada uma das referidas categorias também será premiada com um voucher de compras, no valor de 150 euros, numa loja à escolha.

De acordo com a mesma fonte, as fotografias terão de ser captadas entre as 00h00 e 23h59 do dia 19 e remetidas, por email, para o endereço aeazores@gmail.com, até 23 de agosto. Entre 25 de agosto e 3 de setembro decorrerá a “votação” online.

Todos os participantes receberão um diploma de participação e, além das quatro vencedoras, o júri selecionará mais oito fotografias, para uma exposição na Praça do Emigrante, no fim de semana de 11 a 13 de setembro próximo.

O regulamento completo do concurso está disponível em www.aeazores.org.