Concurso multimédia ‘Os jovens, a Europa, o futuro’

Os alunos do ensino secundário e profissional da Região podem candidatar-se até 24 de abril ao concurso de trabalhos multimédia sobre o tema ‘Os jovens, A Europa e o futuro’, promovido pelo Governo dos Açores no âmbito do programa ‘Cidadania Europeia - A Europa para os Açorianos’ e das comemorações do Dia da Europa, que se assinala a 9 de maio.

O concurso vai apurar o melhor trabalho de cada ilha do arquipélago, bem como os primeiros três classificados a nível regional, apurados de entre os finalistas de cada ilha.





Como explica o executivo em nota, o melhor vídeo será transmitido pela RTP/Açores a 9 de maio e os seus autores serão premiados com uma viagem a Bruxelas, que inclui a visita a instituições e organismos europeus, além de um conjunto de 15 livros para a biblioteca escolar.





Serão também atribuídos prémios ao 2.º e ao 3.º melhor trabalho, respetivamente 10 e 5 livros para a biblioteca da escola da equipa classificada, além de um cartão Interjovem para os alunos das equipas e ainda prémios de participação a todos os elementos (alunos e professor) de cada uma das nove equipas finalistas, nomeadamente um livro a cada um e um certificado de participação no concurso multimédia.





Os candidatos devem ter até 20 anos completos até 9 de maio de 2018 e frequentar o 10.º, 11.º ou 12.º ano nas escolas secundárias das nove ilhas do arquipélago ou níveis equivalentes do ensino profissional.

O júri será composto por cinco elementos e na apreciação dos trabalhos terá em conta a adequação ao tema, os conteúdos transmitidos, a capacidade comunicativa, o impacto visual e a criatividade e a originalidade na abordagem da temática do concurso.