Com projeto e execução dos serviços da Câmara Municipal de Ponta Delgada, a rampa, com corrimãos e iluminação, está localizada no lado norte da igreja e tem uma extensão de, aproximadamente, 38 metros.



O acesso à rampa é feito pela escadaria nascente da Igreja de São Pedro.



A rampa permitirá a todas as pessoas com fraca mobilidade deslocarem-se mais facilmente à Igreja de São Pedro.