Concertos por Rui Baeta nas Flores, Graciosa e Faial

Segundo nota do Governo dos Açores, na ilha das Flores, o concerto tem lugar a 15 de outubro, pelas 21h00, na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, em Santa Cruz das Flores. O barítono irá atuar com a Filarmónica União Operária e Cultural N.ª S.ª dos Remédios e os coros da referida ilha.





Além do concerto, será realizada uma formação destinada à Filarmónica Nossa Senhora dos Remédios da Fajãzinha, pelos professores Paulo Borges (trompete), Edgar Marques (trompa) e Miguel Moutinho (trombone).





O violinista Jacinto Neves, que já realizou sessões de introdução ao violino a crianças nas Flores, dará continuidade a esses estudos.





No concerto, o barítono e o violinista farão um solo, acompanhados pelo pianista Francisco Rocha.





Na ilha Graciosa, a 20 de outubro, pelas 21h00, no Centro Cultural de Santa Cruz da Graciosa, decorrerá uma formação destinada a trompetistas das filarmónicas da ilha, ministrada por André Nunes, assim como um concerto no qual o barítono e o pianista Fábio Mendes farão uma parte solística, que encerrará com duas peças interpretadas pelos artistas e pelos Coros da Praia, de Santa Cruz, e coros paroquiais.





No Faial, a 13 de novembro, pelas 21h30, na Igreja Matriz do Santíssimo Salvador, na Horta, Rui Baeta será acompanhado pelo trompetista André Nunes e pelo pianista/organista Francisco Rocha, com a participação do Coro de Santa Catarina, o Grupo Coral da Horta e os coros paroquiais da ilha.





O concerto decorre na semana das festividades de Santa Cecília, patrona dos músicos, momento celebrado pelos locais através da realização de eventos musicais, desfiles de filarmónicas, em conjunto com os grupos folclóricos.





Rui Baeta, natural de Faro, licenciado em canto pela Escola Superior de Música de Lisboa, estudou com o professor Luís Madureiro e com os pianistas Nuno Vieira de Almeida e Olga Prats, entre outros, tendo colaborado como coralista e cantor solista durante cerca de 10 anos no Conservatório Nacional de Lisboa.





Frequentou diversas instituições como a Fondation Hindemith, na Suíça, a Academie Francis Poulenc, em França, com François LeRoux, e a Mozarteum Akademie, na Áustria, com Richard Miller; arrecadou, em 1999, o 1.º Prémio do Concurso RDP Jovens Músicos na classe de Música de Câmara, com o pianista Paulo Pacheco.





Realizou diversos recitais e concertos em Portugal e no estrangeiro e colaborou com variadas orquestras, como a Nacional do Porto, a de Cascais e Oeiras, a Orquestra Clássica do Sul, Orquestra Das Beiras, a Camerata de Lyon e o Ensemble D’Arcos, Sinfónica Portuguesa, Orquestra Metropolitana de Lisboa e a Orquestra da Fundação Calouste Gulbenkian.