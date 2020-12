O concerto, que pode ser visto nas redes sociais e no portal da Câmara Municipal de Ponta Delgada, tem produção da Quadrivium - Associação Artística e conta com o regresso do maestro Marco Ferreira e com a estreia da cravista italiana Cristiana Spadaro, intérprete ímpar no panorama musical açoriano.

O programa é dedicado a compositores portugueses do século XVIII, nomeadamente Carlos Seixas e João Domingos Bomtempo.