Comité de investigação do ataque ao Capitólio dos EUA critica ex-vice-Presidente

O líder da comissão, o democrata Bennie Thompson, e a vice-presidente, a republicana Liz Cheney, emitiram uma declaração conjunta em que lamentam que Pence esteja a "deturpar" o motivo da investigação, nas entrevistas que deu esta semana para promover o seu livro 'So help me God’ (Assim Deus me ajude).

Os dirigentes da comissão consideram que as declarações de Pence “não foram rigorosas”, referindo-se às declarações em que o ex-vice-Presidente de Donald Trump (2017-2021) defendeu que o Congresso “não tem o direito” de o intimar.

Estas declarações de Pence contrastam com as de alguns meses atrás, quando afirmou que não se recusaria a testemunhar perante esta comissão.

"Se algum dia me fizerem um convite formal, dar-lhe-ei a devida consideração", disse Pence, em agosto passado.

Esta semana, Pence tem dado entrevistas a vários meios de comunicação norte-americanos para promover o seu novo livro, onde critica abertamente o ex-Presidente a quem respondia diretamente e a quem acusou de o ter ignorado durante o dia do ataque ao Capitólio, em 06 de janeiro de 2021, por apoiantes de Trump.