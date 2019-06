‘Comercial’ deve 220 mil euros ao Eurosport Events e à FPAK

Luís Pimentel e António Andrade revelam que o Grupo Desportivo Comercial ainda não pagou ao Eurosport Events e a exclusão do Azores Rallye do calendário do Europeu de Ralis é quase uma certeza absoluta

O Grupo Desportivo Comercial (GDC) está em dívida para com a Eurosport Events e a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK), denunciaram ontem ao Açoriano Oriental os associados Luís Pimentel e António Andrade.



De acordo com os dois sócios do clube, que recentemente estiveram reunidos em Paris com o CEO da Eurosport Events, François Ribeiro, a falta de pagamento da dívida (cuja primeira tranche de 100 mil euros devia ter sido paga em janeiro e a segunda tranche de 100 mil euros em março - apenas foram pagos 20 mil euros) ao promotor do Campeonato da Europa de Ralis deve ser liquidada no imediato, caso contrário os Açores vão ficar de fora do ‘Europeu’ da modalidade.







