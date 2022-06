Comemoração do Dia da Criança no Nordeste envolveu perto de 300 pessoas

Entre alunos, comunidade escolar, grupo de professores de Educação Física da EBS e entidades dinamizadores das atividades, a comemoração envolveu perto de 300 pessoas.





O programa comemorativo foi composto por várias atividades e envolveu diferentes entidades, entre elas, a “Amar Açores/APF Açores, através da dinamização de jogos de sensibilização para a igualdade de género; a Unidade de Saúde de Ilha de São Miguel, com a sensibilização para a importância da hidratação, do consumo de água, alertas para a redução do consumo de bebidas açucaradas e partilha de receitas e águas aromatizadas para as crianças replicarem no seu dia a dia; o Centro Desportivo e Recreativo do Nordeste e o grupo de professores de Educação Física da EBS do Nordeste, com o desenvolvimento de vários exercícios físicos de promoção da saúde e da prática desportiva, e a Comissão de Crianças e Jovens do Nordeste através de jogos sobre deveres e direitos das crianças e ainda a sugestão de fazer um desenho alusivo ao dia”, refere nota de imprensa da autarquia.





Como habitualmente, o município presenteou todas as crianças com um brinde alusivo ao dia, e o executivo municipal fez-se representar nas comemorações pelo vice-presidente Marco Mourão e pela vereadora Sara Sousa, dos pelouros da Cultura, Ação Social, Cidadania e Igualdade de Género, respetivamente.