“Comedy Session - Capítulo 1” no Estúdio 13

As mais lidas

Tiago Mota é membro do grupo de comédia Tunalhos e um dos responsáveis pelo Podcast 2.1. Já faz comédia de sketch há cerca de 20 anos.

“Esta é uma iniciativa piloto, que se pretende que seja replicada, dando lugar a novos talentos regionais, mas com a ambição de convidar grandes nomes da comédia nacional para partilharem o mesmo palco”, lê-se na nota..

De acordo com nota de imprensa, “durante uma hora, vão apresentar novo material e certamente por toda a gente a rir”.

O Estúdio 13 – Espaço de Indústrias Criativas apresenta esta sexta-feira, a partir das 21 horas, um espetáculo de stand-up, intitulado: “Comedy Session - Capítulo 1”, com os açorianos Helfimed e Tiago Mota Rosa.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok