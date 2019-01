Coliseu Micaelense recebe Carlos do Carmo

O fadista português, Carlos do Carmo é o convidado da Gala de Beneficência de Ponta Delgada, iniciativa da autarquia, que esta sexta-feira, dia 18 de janeiro, pelas 21h30, no Coliseu Micaelense.

A receita angariada da gala irá reverter este ano a favor de duas instituições sediadas em Ponta Delgada que desenvolvem trabalho solidário na área das doenças degenerativas, nomeadamente, Associação Alzheimer Açores (ALZA) e Associação Atlântica de Apoio ao Doente Machado-Joseph (AAADMJ), refere nota de imprensa.



Com uma voz inconfundível, Carlos do Carmo tem uma intensa atividade artística, que inclui espetáculos por salas dos cinco continentes e vários programas de televisão.

“O Fado em Duas Gerações, “Por Morrer uma Andorinha”, “Um Homem na Cidade”, “O Cacilheiro”, “Fado do Campo Grande”, “O Amarelo da Carris” ou “O Homem das Castanhas”, são alguns dos temas de sucesso de Carlos do Carmo.

Recorde-se que Carlos do Carmo já pisou palcos de renome, como por exemplo, o Olympia de Paris, Óperas de Frankfurt e de Wiesbaden, Canecão do Rio de Janeiro, Savoy de Helsínquia, Auditório Nacional de Paris, Teatro da Rainha em Haia, Teatro de São Petersburgo, Place des Arts em Montréal, Tivoli de Copenhaga ou o Memorial da América Latina em São Paulo.