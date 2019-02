Coliseu Micaelense acolheu XIV Baile de Carnaval da APACDAA

O Coliseu Micaelense acolheu, esta quinta-feira, o décimo quarto Baile de Carnaval da Associação de Pais e Amigos das Crianças Deficientes do Arquipélago dos Açores, organizado em parceria com a Câmara Municipal de Ponta Delgada.

"Um momento de alegria e de convívio para as cerca de quatrocentas pessoas presentes no evento, portadoras de deficiências, como autismo, síndrome de down e paralisia cerebral", refere nota.

Os utentes de Instituições Particulares de Solidariedade Social e de algumas escolas da ilha de São Miguel apresentaram-se no baile fantasiados a rigor.

Um dos momentos altos foi o desfile para a apresentação dos leques elaborados pelos utentes das várias IPSS.

A Câmara Municipal de Ponta Delgada, presidida por José Manuel Bolieiro, associa-se a esta iniciativa há catorze anos, promovendo alguns dos valores essenciais para o Município, nomeadamente a partilha e a inclusão.