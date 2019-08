Clube Naval de Rabo de Peixe recebeu Aida Azores Freediving Open 2019

Decorreu no passado fim de semana o Aida Azores Freediving Open 2019, prova de apneia desportiva em profundidade, que se realiza pelo quarto ano consecutivo, numa organização do Clube Naval de Rabo de Peixe, sob a alçada da AIDA Secção Portuguesa, membro da Associação Internacional para o Desenvolvimento da Apneia.

Destaque para o recorde Nncional na disciplina CWTB, estabelecido pelo atleta Miguel Azevedo, que desceu aos 40m. Na classificação geral, o 1º lugar foi ocupado pelo atleta Carlos Tiago Silva, o 2º lugar por Miguel Azevedo e o 3º lugar por Mário Carvalho.





Refira-se que a apneia desportiva ainda é pouco conhecida e praticada em Portugal. Dentro da apneia desportiva existem diferentes disciplinas quer no mar em profundidade ou em piscina.





De acordo com nota, na prova os atletas puderam escolher entre as seguintes disciplinas: CWT (Peso constante com barbatanas), CWTB (peso constante bifin), CNF (Peso constante sem barbatanas) e FIM (Imersão Livre).