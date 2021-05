Clube Desportivo Escolar de Água de Pau recebido nos Paços do Concelho

Os jovens atletas, treinadora e presidente da direção do Clube Desportivo Escolar de Água de Pau (CDEAP) foram recebidos, no edifício dos Paços do Concelho, pelo vereador responsável pelo pelouro do Desporto, Nelson Santos, com o objetivo de os congratular pela conquista de dois recordes regionais de natação, obtidos no Torneio Memória, que decorreu na cidade da Horta.