Ciclista Egan Bernal já está a recuperar de nova cirurgia bem-sucedida à coluna

“O paciente já se encontra em recuperação. Foram alcançados os objetivos de estabilidade biomecânica da coluna cervical, com excelentes resultados clínicos, sem que tivessem sido registadas complicações durante a cirurgia”, lê-se no comunicado da unidade de saúde localizada nos arredores de Bogotá.

Na terca-feira, a Clínica Universidade de La Sabana tinha revelado que o ciclista da INEOS, vítima de um grave acidente num treino, iria ser “submetido a uma cirurgia ao nível da coluna cervical” e que a intervenção favoreceria o seu processo de reabilitação.

“Continuaremos a acompanhar a evolução pós-operatória, trabalhando para alcançar os melhores desenlaces clínicos e a breve recuperação do nosso paciente”, conclui a nota publicada na quarta-feira.

Esta é a quinta cirurgia, a segunda à coluna, a que Bernal é submetido desde que deu entrada nos cuidados intensivos daquela clínica, a 24 de janeiro, após ter colidido com um autocarro durante um treino.

O vencedor do Tour2019 e do Giro2021 colidiu com um autocarro enquanto treinava com outros colegas de equipa ao norte de Cundinamarca, nos arredores de Bogotá, e sofreu uma fratura vertebral, fraturas no fémur e rótula da perna direita, um trauma torácico e uma perfuração de pulmão, além de ter partido várias costelas na queda.

Os médicos conseguiram fixar a sua perna direita e estabilizar a fratura vertebral em duas cirurgias distintas realizadas nas horas após o acidente.