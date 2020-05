César não vota em candidatos “distantes, rudes e divisionistas”

As eleições presidenciais foram um dos temas abordados no programa de rádio, tendo Carlos César frisado que não tem “urgência ou prioridade neste debate”.



Apesar disso, segundo a TSF, na hora de olhar para os candidatos e sem revelar em quem vota, Carlos César identifica um “conotado com a extrema-direita que já disse que se candidatará”. Sobre o PCP, tudo indica que “apresentará, como é costume, o seu candidato” e, em relação ao Bloco de Esquerda, “segundo o que dizem os seus dirigentes e inspiradores, gostaria muito da candidatura de Marisa Matias”, disse.

Sobre “uma candidatura ou candidaturas que preencham as preferências dos eleitores de centro-direita e centro-esquerda, o grande espaço eleitoral do país”. Para o ex-presidente do Governo Regional dos Açores, “Marcelo Rebelo de Sousa é um dos candidatos que preenche potencialmente esses espaços”.

Relativamente ao PS, o socialista afirma que haverá espaço para “adequada reflexão interna” no próximo congresso do partido a decorrer no primeiro trimestre de 2021.

“As alternativas são simples: uma é patrocinar e apoiar uma candidatura, outra é apoiar simplesmente uma candidatura que esteja presente e outra é definir com muita clareza o seu entendimento sobre o próximo mandato presidencial, sem vinculação do partido e com liberdade de opção dos militantes. Eu, pessoalmente, prefiro esta ultima opção”, frisou.

Sobre Marcelo Rebelo de Sousa, Carlos César diz fazer uma avaliação “em geral positiva” do mandato do atual Presidente da República.