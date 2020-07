CESA promove encontro com os presidentes do Conselho Económico e Social do continente e Madeira

O CESA pretende ainda que neste plenário, com o recurso à videoconferência, participe uma personalidade de relevo no âmbito do Comité Económico e Social Europeu, com conhecimento e relacionamento com as Regiões Ultraperiféricas, contando para este efeito com o apoio do secretário regional Adjunto da Presidência para as Relações Externas, indica nota de imprensa.





No plenário será também realizado um balanço da atividade do Conselho Económico e Social dos Açores, no que se refere ao cumprimento da sua agenda, iniciativas tomadas, representação, relacionamento com os órgãos de governo próprio dos Açores, o Governo e a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores e a apresentação de contas.