Certificação é requisito obrigatório em 2022/2023

A partir da próxima temporada os clubes que tenham garantido o direito desportivo de participar na Liga3 ou no Campeonato de Portugal (CdP) só serão autorizados a integrar a prova caso tenham a certificação mínima de 3 estrelas.



Fontinhas (Liga3), com 3 estrelas, Praiense (CdP), com 3 estrelas, Rabo de Peixe (CdP), também com 3 estrelas, e Angrense (CdP), com 4 estrelas, são os clubes açorianos que conquistaram o direito desportivo de tomar parte nas provas em 2022/2023 e todos cumprem os requisitos de certificação.



A nível nacional, e de acordo com notícias veiculadas nos últimos dias, são muitos os clubes que poderão vir a ser impedidos de participar no CdP por não terem a certificação mínima exigida pela FPF.



Também a partir da próxima temporada os clubes participantes no Campeonato de Futebol dos Açores terão de, obrigatoriamente, possuir a certificação mínima de 2 estrelas, para além da exigência de apresentarem um treinador com o Nível II.



Dos clubes já apurados até ao momento todos preenchem o requisito de participação: Operário (3 estrelas), Sporting Ideal (3 estrelas), Boavista (2 estrelas), Lusitânia (4 estrelas), Guadalupe (2 estrelas), Marítimo (2 estrelas), São Roque (3 estrelas) e União Micaelense (4 estrelas). Faltam apurar os representantes da AFH e da AFAH.



Na Horta, o campeão Lajense está em processo de certificação e não pode participar. O Madalena, que tem 2 estrelas, será convidado a tomar o lugar do vencedor.



Em Angra do Heroísmo os clubes que estão na luta pela última vaga preenchem o requisito: Calheta (2 estrelas) e Juventude Lajense (3 estrelas).





Processo de certificação das entidades formadoras assenta em nove critérios



A certificação das entidades formadoras pela Federação Portuguesa de Futebol assenta no cumprimento de nove critérios e vários subcritérios. Todos estão, detalhadamente, definidos no Manual de Certificação e dizem respeito aos seguintes itens:Planeamento e orçamento; Estrutura organizacional; Recrutamento; Formação desportiva; Acompanhamento médico-desportivo; Formação pessoal e social; Recursos humanos; Instalações e Produtividade. Além daqueles requisitos, uma entidade formadora para por ser classificada com 4 estrelas tem de ter equipas inscritas nos escalões sénior, Sub-19, Sub-17, Sub-15, Sub-13, Sub-11, Sub-09 e Sub-07.