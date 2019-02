Cerca de 150 ruas com serviço de recolha porta a porta de plástico e metal duas vezes por semana

As mais lidas

Os resíduos, devidamente acondicionados deverão ser colocados no exterior das habitações, para recolha, às 20 horas.

O alargamento desse serviço tem como objetivo incentivar ainda mais as populações a reciclar em prol de uma sociedade mais saudável.

A recolha porta a porta de plástico e metal começou a ser feita há três anos, mas apenas uma vez por semana. Agora, além de se realizar duas vezes por semana, abrange ainda mais ruas do que nos últimos três anos, adianta nota.

A partir do próximo dia 4 de março, a Câmara Municipal de Ponta Delgada vai alargar o serviço de recolha porta a porta de plástico e metal a cerca de 150 ruas das quatro freguesias citadinas e de uma limítrofe: Santa Clara, São José, São Sebastião, São Pedro e São Roque, passando o mesmo a ser feito duas vezes por semana.

