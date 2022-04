CDS-PP/Açores defende regularidade do transporte de carga

Na sequência de uma reunião com a direção da AGROMARIENSECOOP - Cooperativa de Produtores Agrícolas da Ilha de Santa Maria, integrada nas jornadas parlamentares do partido, subordinadas ao tema “Diversificação Agrícola”, Catarina Cabeceiras afirmou que “é fundamental para os produtores agrícolas que seja assegurada a regularidade do transporte de carga e que os seus produtos hortícolas e frutícolas cheguem ao destino em bom estado”.

“Isso é condição essencial para que se sintam motivados a produzir em maior quantidade e a diversificar o que produzem, já que a valorização destes produtos está dependente do seu grau de frescura”, declarou a centrista, citada em nota de imprensa.

De acordo com a líder parlamentar, “a diversificação agrícola tem sido defendida pelo CDS-PP desde há muito, na medida em que existe um enorme potencial na região que deve ser aproveitado para que se seja cada vez mais autossuficiente”.

Para Catarina Cabeceiras, “trata-se de uma questão de criação de oportunidades de negócio, emprego e de segurança para os Açores”.

A deputada referiu que “importa-se quase tudo o que se come, sendo importante contrariar esta tendência” através da aposta no aumento da produção de produtos hortícolas e frutícolas na região, o que terá muito impacto na economia, gerando postos de trabalho”.

A líder do grupo parlamentar do CDS-PP/Açores salvaguardou que “é necessário criar condições para que isso aconteça”, insistindo que os transportes “são o ‘calcanhar de Aquiles’ quer para os produtores agrícolas, quer para a comercialização”

“Uma rede de transportes eficaz é essencial. Foi nesse sentido que o grupo parlamentar do CDS-PP voltou a apresentar uma iniciativa para que seja feito um estudo naquilo que concerne ao modelo de transportes marítimos”, frisou a parlamentar.

Os deputados do CDS-PP reiteraram ainda que “é urgente ter um avião cargueiro a servir os Açores, para transportar os produtos com maior rapidez, quer no mercado interno, quer para o exterior da região, pois existe um enorme potencial ao nível da produção agrícola de que não se pode prescindir e que há que fomentar”.