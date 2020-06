CDS/Açores propõe apoio extraordinário às ganadarias da região

"A atividade económica dos ganaderos merece a nossa atenção devido à elevada sazonalidade que a caracteriza, uma vez que as receitas são obtidas quase única e exclusivamente entre os meses de maio e outubro, nomeadamente através das mais de duas centenas de touradas à corda que habitualmente se realizam em várias ilhas açorianas na época de verão, pese embora comporte elevados custos durante o ano inteiro”, afirma o vice-presidente do grupo parlamentar do CDS-PP nos Açores, Alonso Miguel, citado em nota enviada à imprensa.

O parlamentar e outros membros do CDS-PP e da Juventude Popular dos Açores reuniram-se com dirigentes da Associação Regional de Criadores de Toiros de Tourada à Corda, a qual "representa atualmente 11 ganadarias da ilha Terceira, três de São Jorge e uma da Graciosa".

Citado na nota de imprensa do CDS/Açores, Alonso Miguel sublinha que “as atividades tauromáquicas geram habitualmente um impacto positivo muito significativo, quer direto quer indireto, na economia regional, especialmente na economia da ilha Terceira”, acrescentando que “importa criar condições que viabilizem a sua continuidade, fazendo também jus à elevada relevância cultural das touradas nos Açores e ao contributo das ganadarias para a sustentabilidade ambiental" do território.

Em virtude do "cancelamento das festividades na região devido ao surto da covid-19, que inviabilizou a realização de touradas à corda e corridas de praça, o CDS/Açores avançou com uma proposta de apoio às ganadarias por forma a minimizar os impactos financeiros negativos sofridos", avança o partido.

Assim, o grupo parlamentar do CDS-PP "apresentou recentemente um projeto de resolução na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores a recomendar ao Governo Regional que promova a criação de mecanismos excecionais de auxílio aos ganadeiros da região" durante "esta fase difícil", lê-se na nota.

A proposta, segundo o partido, visa "apoiar os custos de funcionamento e de manutenção da atividade, bem como assegurar os postos de trabalhos criados por estas empresas, atenuando assim a situação crítica vivida no âmbito da pandemia da covid-19".