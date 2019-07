As mais lidas

"Rali de Santa Maria com 58 pilotos inscritos" é o destaque do Desporto.

São ainda títulos desta Primeira Página: "Traficante detido nas imediações de festival de música", "Hospital falha tempos máximos de espera para cirurgias", "Preço dos combustíveis baixa a partir de quinta-feira" e "Clero da Diocese de Angra é dos mais jovens do país".

"CCIPD pede serviços mínimos para greve dos camionistas" é a manchete da edição desta terça-feira do Açoriano Oriental.

