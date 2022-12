Casa dos Açores em Lisboa edita CD comemorativo do seu 95º aniversário

O CD estabelece um paralelo entre as canções tradicionais açorianas e as “Trovas” do compositor jorgense Francisco de Lacerda.



Interpretado pela Oficina de Música, teve a participação de Ana Baptista e Bartolomeu Dutra (vozes), Jorge Trindade (clarinete) e Titus Isfan (guitarra).



Os arranjos são de João Pimentel e a supervisão musical dos maestros Ceciliu Isfan e Rui Pinheiro.



O aniversário da Casa dos Açores em Lisboa, contou com um ciclo de conferências, intituladas “Os Açores, sua Autonomia e Economia: perspectivas e dinâmicas”, com uma brochura “esteMarquenosune” que reuniu as 70 edições de uma newsletter difundida aos sócios durante o tempo da pandemia, bem como homenagens e a divulgação de livros de autores açorianos e de obras sobre os Açores, apoiando ainda a Candidatura de Ponta Delgada/Açores a capital Europeia da Cultura.