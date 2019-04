Casa do Povo da Ribeira Grande promove 3ª edição da Romaria Infantil

A esta manifestação de fé e caminhada quaresmal não faltaram também alguns pais, auxiliares e o mestre do Rancho de Romeiros da Matriz da Ribeira Grande, Ildeberto Piques Garcia e o contra-mestre, Jorge Garcia.





De acordo com nota, pelas ruas da cidade da Ribeira Grande ecoaram “vozes pequeninas de louvor e prece, mas que chegavam aos céus e aos corações de todos aqueles que encontraram pelo caminho”.





A caminhada teve início na Igreja de Nossa Senhora da Estrela da freguesia Matriz, passando pela Igreja do Espírito Santo, Ermida de Nossa Senhora de Fátima, ermida da instituição da C.A.S.A., cemitério de Nossa Senhora da Estrela - altura em que foi feita uma pequena homenagem aos que já partiram -, Ermida de Santo António, terminando com uma celebração eucarística na Igreja do Santíssimo Salvador do Mundo, na freguesia da Ribeirinha.





O frio e o vento não intimidaram os mais novos que mostraram ser grandes em fé e devoção.





Refira-se que o presidente da instituição, Albano Garcia, impulsionador desta iniciativa, integrou também a romaria, dando o seu testemunho de fé nas três edições, caminhando e orando ao lado dos mais pequeninos, pois acredita “no papel educador da instituição e que esta é uma forma de incutir nas crianças o amor a Deus, à família e ao próximo, valores essenciais que não devem faltar à vivência em comunidade”, finaliza a nota da Casa do Povo da Ribeira Grande.