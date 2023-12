Carlos Furtado voltará a votar a favor de "orçamento semelhante"

O chumbo do Orçamento açoriano deu origem a uma crise política na região autónoma, pelo que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, está hoje a ouvir os partidos políticos com assento no parlamento regional, bem como o deputado independente.

Após a audiência, Carlos Furtado afirmou que transmitiu a Marcelo Rebelo de Sousa tranquilidade em relação à sua posição perante a crise política, porque estará “sempre do lado da solução”.

“Não acredito que, até por parte do Governo Regional dos Açores, haja a intenção de apresentar um documento radicalmente diferente do primeiro, até porque não faz sentido. Portanto, ou seja, se tivermos aqui uma suposição de que há um documento com a mesma base de trabalho, que foi o documento original, obviamente poderá contar comigo”, afirmou.