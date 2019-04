Carlos César explica ligações de familiares na política

Carlos César encontrou no programa da TSF “Almoços Grátis” uma oportunidade para justificar ligações de familiares em cargos públicos

Carlos César diz que, ao contrário do que políticos e comentadores têm feito parecer, a sua história de família em cargos públicos é “muito simples”. No programa Almoços Grátis da TSF, o líder parlamentar do PS encontra o que diz ser “uma oportunidade única na minha vida de a poder explicar”.

“A minha mulher é funcionária pública desde o final da década de 1970 na Biblioteca Pública Nacional. Nunca auferiu mais um cêntimo nas funções que desempenhou enquanto eu fui presidente do governo [regional], sempre recusando qualquer abono de chefia ou de horário na função publica durante esse período”.







