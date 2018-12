Capitania do Porto do Funchal resgata corpo em decomposição no sopé de miradouro

Uma embarcação da Capitania do Porto do Funchal recolheu esta sexta feira o corpo de um homem, em decomposição, no sopé do Miradouro do Pináculo, na zona de rebentação, confirmou o comandante Paulo Silva Ribeiro.

"Foi avistado por um popular na parte da manhã, tendo já sido recolhido e encaminhado para a Medicina Legal", disse.

Segundo o comandante da Capitania do Porto do Funchal, "o corpo já estaria há algum tempo dentro de água, pois apresentava-se em adiantado estado de decomposição", desconhecendo-se a identidade do homem.

O caso está entregue ao Ministério Público e no resgate ao corpo participou uma embarcação da Capitania e agentes da Polícia Marítima.

O Miradouro do Pináculo, situado a 283 metros do nível do mar, é um ponto de atração turística devido à vista que proporciona sobre a baía da cidade do Funchal.