A entrevista ao reitor do Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres é a manchete fotográfica da edição que conta ainda com as seguintes chamadas: Ribeira Grande pede novo centro de saúde", "Ponta Delgada reforça apoio aos bombeiros", "Feira Lar, Campo e Mar abre hoje com 120 expositores", "Abrunhosa, Quim Barreiros e Blaya nas Festas do Nordeste", "Deputados do PS/Açores propõe alterações ao OE 2022" e "Mário Silva renova por dois anos com o Santa Clara".