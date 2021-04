De acordo com nota do executivo, o espetáculo foi gravado no Auditório do Ramo Grande, na Praia da Vitória, ilha Terceira, irá assinalar a efeméride do 25 de Abril e será interpretado por Antero Ávila no baixo elétrico, João Leonardo na voz e guitarra acústica, Miguel Ávila nas percussões, Roberto Rosa nos trompetes e voz e Rui Pacheco na guitarra elétrica.





José Afonso, Vitorino Salomé, Jorge Palma, Sérgio Godinho, serão alguns dos nomes interpretados.