Candidaturas a apoios às IPSS abertas até 31 de março

Segundo o comunicado, as candidaturas estão abertas até dia 31 de março e podem ser remetidas para o email geral@mpdelgada.pt, com o assunto “Programa de apoio às IPSS”, sendo que os apoios se destinam a “promover o bem-estar social, garantindo um apoio aos estratos sociais mais desfavorecidos, diretamente ou em colaboração com instituições particulares de solidariedade social”.

A autarquia ressalva ainda que as candidaturas serão analisadas tendo por base “a resposta às necessidades da comunidade, na intervenção continuada em áreas prioritárias de inserção social e comunitária, no número de valências, no contributo para a correção das desigualdades socioeconómicas e combate à exclusão social”, pode ler-se na nota de imprensa.