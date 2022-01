Candidata do PS/Açores à Madalena quer “equidade na distribuição do investimento”

“O maior desafio neste momento será uma equidade na distribuição do investimento, isto é, acho que é urgente inverter a tendência centralizadora do investimento que se verifica atualmente na sede do concelho em detrimento das restantes freguesias”, afirmou, em declarações à agência Lusa.

Ângela Garcia, atualmente deputada municipal na Madalena, considerou que as freguesias “mais afastadas do centro de decisão” têm vindo a ser “iludidas com intervenções pontuais sem grande relevância” a cada “quatro anos”.

Como consequência da “tendência centralizadora”, algumas freguesias da Madalena ficaram “despovoadas”, “paradas no tempo” e “sem dinâmica”, criticou.

O concelho da Madalena, na ilha do Pico, tem cerca de 2500 habitantes e é composto pelas freguesias da Madalena, Bandeiras, Candelária, Criação Velha, São Caetano e São Mateus.

A vereadora entre 2013 e 2017 naquela câmara disse ter aceitado o convite para se candidatar à presidência do município da Madalena por acreditar “que está na altura de se verificar uma alternância democrática e uma mudança de um paradigma de governação de quase 28 anos do poder absoluto do PSD no concelho da Madalena”.

A candidata afirmou ainda ser necessário “criar uma maior proximidade” com os cidadãos, envolvendo as juntas para saber o “que realmente é necessário fazer em cada uma das freguesias”.

“[É preciso] atribuir mais competências às juntas de freguesia, atribuindo um valor, um apoio financeiro para elas executarem os seus projetos, porque as juntas são os primeiros contactos com a população”, declarou.

Ângela Garcia defendeu um reforço dos apoios às instituições do concelho, uma vez que, “nos últimos anos, os compromissos” com aquelas organizações “têm ficado muito aquém das expectativas”.

“Outro desafio que acho que é muito importante e não se tem verificado nos últimos anos é o cumprimento dos compromissos, isto é, com as instituições do concelho, desde o desporto à cultura, são instituições muito importantes para a formação de pessoas”, assinalou.

Com formação em Geografia e Planeamento Regional pela Universidade Clássica de Lisboa, Ângela Garcia é funcionária da delegação das obras públicas na ilha do Pico.

Nas últimas eleições autárquicas de 2017, o PSD, com José António Soares, venceu as eleições para a Câmara da Madalena do Pico com 58,44% dos votos (três mandatos), tendo o PS ficado em segundo com 36,24% (dois mandatos) e o PCP em terceiro com 2,05% dos votos.

A 17 de junho, o BE/Açores apresentou como candidato à Câmara da Madalena o trabalhador do setor vitivinícola, Giuseppe Grassi.

As eleições autárquicas estão marcadas para 26 de setembro.