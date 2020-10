Canadá mantém fronteiras fechadas até final de novembro

A par da prorrogação do encerramento das fronteiras, o Governo canadiano também decidiu aplicar algumas exceções relativas ao cumprimento de um período de quarentena obrigatório.

Desde março passado, os viajantes que chegam ao Canadá, sejam nativos ou não, têm de cumprir uma quarentena obrigatória de 14 dias para evitar a disseminação do novo coronavírus.

Os cidadãos dos Estados Unidos estão abrangidos por um acordo bilateral específico.

Em junho, as autoridades canadianas decretaram que os cidadãos estrangeiros que tivessem familiares residentes no Canadá (como, por exemplo, cônjuges, filhos ou pais) podiam entrar no país.

Fora estes casos, apenas cidadãos estrangeiros cuja deslocação ao Canadá fosse considerada como essencial podiam entrar naquele território.

Agora, pela primeira vez, o Governo anunciou o levantamento da quarentena obrigatória para os residentes de certos municípios canadianos ou americanos. Esta exceção também se aplica a alunos que cruzam regularmente a fronteira.

A fronteira terrestre entre o Canadá e os Estados Unidos da América, a mais extensa do mundo, vai permanecer, por sua vez, encerrada até 21 de novembro, no âmbito de um acordo bilateral que foi assinado em separado com Washington.

Apenas o comércio de bens e de mercadorias e viagens consideradas como essenciais são permitidas.

O encerramento desta fronteira foi decidido em março passado e tem sido renovado mensalmente.

Desde o início da crise pandémica, o Canadá contabiliza cerca de 232.000 casos de infeção pelo novo coronavírus e mais de 10.100 mortes associadas à doença covid-19, segundo os dados oficiais atualizados na sexta-feira.